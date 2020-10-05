Сборная России продолжает подготовку к октябрьским матчам
15:51
Официальный Twitter сборной России опубликовал видео с тренировок команды перед октябрьскими матчами Лиги наций.
В понедельник, 5 октября, в расположение национальной команды прибыл капитан Артем Дзюба, вечером ожидается прибытие Дениса Черышева.
Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).
? Прибытие капитана на базу, первая тренировка Жирова, флеш-интервью Комличенко — смотрите видео второго дня сборов @TeamRussiahttps://t.co/hyF0ggDCOS— Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2020
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