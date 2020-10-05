Сборная России продолжает подготовку к октябрьским матчам

Официальный Twitter сборной России опубликовал видео с тренировок команды перед октябрьскими матчами Лиги наций.

В понедельник, 5 октября, в расположение национальной команды прибыл капитан Артем Дзюба, вечером ожидается прибытие Дениса Черышева.

Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).