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Сборная России продолжает подготовку к октябрьским матчам

15:51
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Официальный Twitter сборной России опубликовал видео с тренировок команды перед октябрьскими матчами Лиги наций.

В понедельник, 5 октября, в расположение национальной команды прибыл капитан Артем Дзюба, вечером ожидается прибытие Дениса Черышева.

Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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