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Сегодня, 08:55

Гарет Саутгейт прокомментировал забитый 50-й гол Гарри Кейна за сборную Англии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал 50-й забитый гол форварда Харри Кейна за национальную команду. В матче Лиги наций с Германией (1:1) англичанин отметился голом на 88-й минуте, реализовав пенальти.

«Исполнение было шедевральным, не так ли? А каким было давление в тот момент, но он верит в свою технику, а мы всецело верим в него.

То, что он забил уже 50 голов, будет главной темой после матча. Он показывает разностороннюю игру, ведет команду за собой, сражается и применяет высокий прессинг — все это сегодня было выше всяких похвал Гарет Саутгейт , — цитирует Саутгейта The Guardian.

Следуюшим соперником сборной Италии будет Англия, а Венгрия встретится с Германией. Матчи состоятся 11 июня.

 

Гарри Кейн
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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