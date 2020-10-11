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Россия — Турция: Антон Миранчук открыл счет

22:14
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет в матче Лиги наций против Турции на 28-й минуте встречи. Роман Зобнин дошел до линии штрафной и отдал передачу на Артема Дзюбу. который пропустил мяч на находившегося у него за спиной Антона Миранчука. Железнодорожник в борьбе опередил соперника и отправил мяч над вратарем.

Россия — Турция

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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