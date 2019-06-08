Роналду верит, что местные болельщики помогут Португалии победить Голландию в финале Лиги наций

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций. Соперником португальцев станет национальная команда Голландии.

– Голландия – отличная команда, – цитирует официальный сайт УЕФА Роналду. – Они показывают очень хорошую игру. Я наблюдал за ними в последних матчах: и у них отличная команда с прекрасными игроками – молодыми и более опытными. Это делает их команду еще сильнее. Мы знаем, что голландцы будут сильными соперниками. Но я думаю, что и для Португалии, и для них финал должен быть именно таким.

Для меня большая честь носить футболку сборной. Совсем другие ощущения по сравнению с матчами за клуб. Это наша страна: моя семья из Португалии, мои друзья тоже. Я вырос в Португалии, поэтому защищать цвета своей страны – это нечто особенное. И, конечно, шанс побороться за трофеи делает матчи за сборную еще более особенными. Так было на ЕВРО-2004 и ЕВРО-2016, так будет и сейчас.

Это наш третий финал, и я надеюсь, что мы сможем выиграть второй трофей. Это было бы здорово. У меня есть надежда – и у команды тоже. Мы настроены позитивно и играем дома. Надеюсь, болельщики будут великолепны и создадут хорошую энергетику, которая передастся нам. Хочу, чтобы все были уверены в наших силах, потому что мы постараемся сделать все возможное для победы. Все вместе мы можем стать чемпионами.