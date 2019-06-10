Роналду обошел эстонца Рейма по матчам за сборную. До рекорда Буффона - 17 игр

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел 158-й матч за национальную команду. Отметка покорилась ему в финале Лиги наций против Голландии (1:0). По данному показателю Роналду вышел на чистое пятое место в Европе и 16-е в мире, обойдя эстонца Мартина Рейма (157).

Среди европейцев рекорд принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону (176), а в мире больше всех игр за сборную провел египтянин Ахмед Хассан (184).

Из действующих футболистов национальных команд Роналду идет четвертым, после Ахмеда Мубарака (Оман, 169), Бадера Аль-Мутавы (Кувейт, 168) и Серхио Рамоса (Испания, 164).