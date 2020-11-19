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Реакция соцсетей на разгром России в Сербии: «Теперь Черчесов запретит цифру пять?»

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18 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Фото AFP
18 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Фото AFP
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Болельщики сборной России после поражения от Сербии (0:5) в заключительном туре Лиги наций устроили команде разнос в Twitter.

Wonder__flow выразил недоумение тактическими решениями Станислава Черчесова: «Вызвать вместо Дзюбы Чалова, не включить его в заявку, оставить Соболева в запасе и выпустить в основе Заболотного».


ilyapankov вспомнил о любви Черчесова «запрещать» определенные слова: «Ну что, какие слова будет тренер запрещать теперь? Цифру 5 может? Или «позор»?»

LiesPlace вспомнила о том, что разгром команды пришелся на юбилейный сотый матч Юрия Жиркова в форме сборной: «Юрий Валентинович точно навсегда запомнит свой сотый матч за сборную»

voskr188 напомнил о другом разгроме сборной и призвал к отставке Черчесова: «Итак, 16 лет назад подобное привело к отставке тренера. Если у кое-кого ниже усов есть яйца, это должно случится и сейчас».

Стоит отметить, что болельщик, скорее всего, имел в виду поражение от Португалии (1:7). При этом тогдашний главный тренер Георгий Ярцев не был отправлен в отставку сразу, а проработал до лета 2005 года.

TheSuperDay также обвинил в поражении Черчесова: «Физрук после ЧМ звезду словил. Поверил в свою исключительность».

А arturomnueve обратил внимание на успех России в другом виде спорта: параллельном с футбольным матчем Сербия — Россия свою игру проводили теннисисты из этих стран — Новак Джокович и Даниил Медведев. Игра завершилась победой Медведева. «5-1», — подвел итог болельщик.

А seal_rv поиздевался над выходом Антона Заболотного, выложив мем с кадрами из фильма «Спасти рядового Райана».

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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