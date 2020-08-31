«Посмотрим, как будет комфортнее». Черчесов может вернуть расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, почему не публикует расширенный состав команды.

— Если брать нынешнюю ситуацию, Соболева и Фомина мы заранее предупредили, — сказал Черчесов в интервью Youtube-канала национальной команды. — Они знали об этом, но сегодня на собрании поднимем этот вопрос, потому что это вообще-то и касается игроков, и их внутреннего состояния. Посмотрим, как нам будет комфортнее и, самое главное, как правильно в этом плане действовать.

Сборная России проведет два матча в рамках турнира Лига наций. 3 сентября национальная команда сыграет против Сербии в Москве, а 6-го числа, с Венгрией в гостях.