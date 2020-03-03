Португалия, Франция, Швеция и Хорватия сыграют в одной группе Лиги наций. Прошла жеребьевка лиги А

В Амстердаме состоялась жеребьевка нового сезона Лиги наций. Стали известны составы в самой сильной лиге по рейтингу — лиге А.

Группа 1: Голландия, Италия, Босния и Герцеговина, Польша.

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.

На предварительной стадии Лиги наций матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур — 3-5 сентября, второй тур — 6-8 сентября, третий тур — 8-10 октября, четвертый тур — 11-13 октября, пятый тур — 12-14 ноября, шестой тур — 15-17 ноября.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21