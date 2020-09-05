Португалия без Роналду разгромила Хорватию

Сборная Португалии обыграла сборную Хорватии (4:1) в матче первого тура третьей группы дивизиона А Лиги наций.

Хозяева играли без Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что форвард пропускает матч из-за укуса пчелы.

В составе победителей отличились Жоау Канселу, Диогу Жота, Жоау Феликс и Андре Силва. У хорватов забил Бруно Петкович. В следующем туре Хорватия на выезде сыграет с Францией, а Португалия — со Швецией.

Лига наций А

Группа 3

1-й тур

Португалия — Хорватия — 4:1 (1:0)

Голы: Жоау Канселу, 41 (1:0). Жота, 58 (2:0). Жоау Феликс, 70 (3:0). Петкович, 90+1 (3:1). Андре Силва, 90+5 (4:1).

Португалия: Антони Лопеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Сержиу Оливейра, 81), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Тринкан, 78), Жота, Жоау Феликс (Андре Силва, 88).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Ковачич, Пашалич (Брозович, 61), Влашич, Брекало (Перишич, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.

Предупреждения: Едвай, 60. Баришич, 71.

Судья: Масса (Италия).

5 сентября. Порту. Стадион «Драгау».