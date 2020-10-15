Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после победы над Англией в Лиге наций (1:0) отметил, что этот результат показывает конкурентоспособность его команды.

— Хотели показать, что мы можем играть с такими командами, как Англия, — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна. — Думаю, этой игрой мы показали, что можем быть одной из ведущих команд в этой лиге. Уже с нетерпением ждем ноября.