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«Показали, что можем быть одной из ведущих команд в Лиге наций». Тренер сборной Дании — о победе над Англией

05:44
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн после победы над Англией в Лиге наций (1:0) отметил, что этот результат показывает конкурентоспособность его команды.

— Хотели показать, что мы можем играть с такими командами, как Англия, — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна. — Думаю, этой игрой мы показали, что можем быть одной из ведущих команд в этой лиге. Уже с нетерпением ждем ноября.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030062--england-vs-denmark/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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