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«Ощущение, как будто не расставались». Черчесов — о подготовке сборной России к Лиги наций

14:02
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчам Лиги наций.

— Мы максимально стараемся игроков собирать, потому что любой час, любой день для подготовки в такой промежуток важен, — сказал Черчесов в интервью Youtube-канала национальной команды. — Поэтому мы решили вот так сделать. У команды еще не полный состав, потому что нет Петрова, Сорокина, Газинского. Мы им сегодня дали возможность выспаться, чтобы они после игры отдохнули. Ощущение у нас, как будто не расставались.

— В сборной Сербии впечатляют даже не фамилии, а клубы, за которые они выступают.

— Фамилии и клубы звучные, но есть третьего числа игра, к которой нам надо подготовиться. У нас уже есть опыт игры со звучными командами и звучными именами, поэтому на это мы и тогда, и сейчас не обращаем внимания.

Сборная России проведет два матча в рамках турнира Лига наций. 3 сентября национальная команда сыграет против Сербии в Москве, а 6-го числа, с Венгрией в гостях.

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