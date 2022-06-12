Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 10:48

Нойер рассказал, чего не хватило Германии для победы над Венгрией в матче Лиги Наций

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с Венгрией (1:1).

«Конечно, мы разочарованы. Команде не хватило решительности и легкости в движении в атаке. Но надо сказать, что Венгрия — очень неудобная команда. Мы находимся в процессе подготовки к чемпионату мира и хотим добиться большего против Италии во вторник», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Германия расположилась на третьей строчке в группе 3 Лиги А (3 очка). Лидируют в турнирной таблице Италия (5 очков), на втором месте Венгрия (4 очка), на четвертом — Англия (2 очка).

В следующем туре группового этапа Лиги наций Германия встретится со сборной Италии. Матч пройдет 14 июня на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе (Германия).

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1535743524615995392?s=20&t=XyzhVVgODsuhdZqVHA175w
Мануэль Нойер
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига наций, расписание и трансляции 12 июня. Испания сыграет с Чехией, Швейцария — Португалия и другие матчи
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости