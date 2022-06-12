Нойер рассказал, чего не хватило Германии для победы над Венгрией в матче Лиги Наций

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с Венгрией (1:1).

«Конечно, мы разочарованы. Команде не хватило решительности и легкости в движении в атаке. Но надо сказать, что Венгрия — очень неудобная команда. Мы находимся в процессе подготовки к чемпионату мира и хотим добиться большего против Италии во вторник», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Германия расположилась на третьей строчке в группе 3 Лиги А (3 очка). Лидируют в турнирной таблице Италия (5 очков), на втором месте Венгрия (4 очка), на четвертом — Англия (2 очка).

В следующем туре группового этапа Лиги наций Германия встретится со сборной Италии. Матч пройдет 14 июня на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе (Германия).