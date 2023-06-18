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Нидерланды — Италия: стартовые составы команд на матч за третье место в Лиге наций

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной Италии.
Фото Reuters

Сборные Нидерландов и Италии объявили составы на матч за третье место в Лиге наций.

Нидерланды: Бейло, Дюмфрис, Гертрайда, Ван Дейк, Аке, Вейффер, де Йонг, Симонс, Мален, Гакпо, Ланг.

Запасные: Флеккен, Нопперт, Блинд, Ботман, Маласия, Тимбер, Вейналдум, Верман, Де Рон, Копмейнерс, Бергвейн, Вегхорст.

Италия: Доннарумма, Толои, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Фраттези, Кристанте, Верратти, Ньонто, Ретеги, Распадори.

Запасные: Викарио, Мерет, Бонуччи, Дармиан, Ди Лоренцо, Барелла, Дзаньоло, Жоржиньо, Пеллегрини, Спинаццола, Иммобиле, Кьеза.

Матч Нидерланды — Италия состоится в воскресенье, 18 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Лига наций A. Матч за 3-е место
18 июн, 16:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Нидерланды
Италия

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Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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