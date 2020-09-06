Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча Лиги наций против Португалии (1:4).

— Нам нужно было добавить немного энергии и агрессии, — приводит слова Далич официальный сайт УЕФА. — Португалия была намного лучше, и они заслужили победу.

Я боялся такого результата, так как знал, что мы были не полностью готовы. Мы должны восстановиться, но через три дня будет непросто. Мы должны проявить больше энергии и желания. Против Франции снова будет очень сложно.