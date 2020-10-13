Мальта вырвала победу в матче с Латвией

Сборная Латвии уступила Мальте (0:1) в матче четвертого тура первой группы дивизиона D Лиги наций.

Единственный мяч в концовке забил Стив Борг. Мальта набрала пять очков и занимает второе место. У Латвии три очка и третья позииция.

Лига наций С

Группа 1

4-й тур

Латвия — Мальта — 0:1 (0:0)

Гол: Борг, 90+7.

Латвия: Штейнборс, М.Ошс, Тоберс (Эмсис, 63), Тарасов, Зюзин (Карклиньш, 54), Савалниекс, Я.Икауниекс, Юрковскис, Цыганик (Яунземс, 84), Гутковский (Кигурс, 64), Д.Икауниекс (Ульдрикис, 64).

Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камензули, Тема (Пизани, 75), Гамбин (Греч, 89), Гийомье, Шоу, Монтебелло, Д.Мбонг, П.Мбонг (Дегабриэле, 69).

Предупреждения: Зюзин, 27. Тоберс, 49. Борг, 54. Карклиньш, 56. Аджус, 65. Цыганик, 74.

Судья: Гриффит (Уэльс).

13 октября. Рига. Стадион «Даугава''.