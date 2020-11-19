Лига наций: итоговое положение команд

Завершились матчи группового турнира Лиги наций. По их итогам определились победители и аутсайдеры дивизионов.

В «Финал четырех» вышли победители четырех групп Лиги A: Италия, Бельгия, Франция и Испания.

Эти четыре команды остаются в элитном дивизионе, а вместе с ними: Голландия, Польша, Дания, Англия, Португалия, Хорватия, Германия.

Под вопросом остается судьба матча Швейцария — Украина. Игра не состоялась в срок из-за вспышки коронавируса в команде украинцев. Если Украине будет присуждено поражение, то место в Лиге A сохранит Швейцария. Если игра состоится, то украинцам нужно не проиграть 0:1 или с более крупным счетом, чтобы остаться в элите.

В Лигу A выходят: Австрия, Чехия, Венгрия, Уэльс.

В Лигу B на данный момент вылетели: Босния и Герцеговина, Исландия и Швеция.

В Лиге B остаются: Норвегия, Румыния, Шотландия, Израиль, Россия, Сербия, Финляндия, Ирландия.

В Лигу B выходят победители Лиги C: Черногория, Армения, Словения, Албания.

В Лигу С вылетели: Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария.

В Лиге C остаются: Люксембург, Азербайджан, Македония, Грузия, Греция, Косово, Белоруссия, Литва.

В Лигу С выходят: Фареры, Гибралтар.

Четыре аутсайдера групп лиги сыграют матчи плей-офф. Казахстан — Молдавия и Кипр — Эстония проведут матчи 24/25 и 28/29 марта 2021 года. Победители противостояний останутся в Лиге C, проигравшие вылетят в Лигу D.

В Лиге D остаются: Мальта, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино.