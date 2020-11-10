Левандовски пропустит матч против Украины

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски пропустит контрольный матч против Украины, сообщил главный тренер национальной команды Ежи Бженчек.

«В товарищеском матче против Украины мы дадим возможность передохнуть тем футболистам, которые играли много матчей в еврокубках. Левандовски? Да, Роберт в их числе. У нас постоянная ротация, не стоит ничему удивляться», — сказал Бженчек в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Матч Польша — Украина состоится в среду, 11 ноября. Начало — в 22.45 (мск).