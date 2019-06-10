Куман отметил, что у Голландии было мало моментов в матче с Португалией

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман - о финале Лиги наций со сборной Португалии (0:1).

- У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось, - цитирует Кумана официальный сайт УЕФА. - Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждут матчи Евро, и я не могу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь. Сегодня нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная.