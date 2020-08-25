Крыховяк, Рыбусь и Шиманьски вызваны в состав сборной Польши

Футболисты московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски попали в заявку сборной Польши на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

В список не попал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, которому тренерский штаб дал отдохнуть после тяжелого сезона. Еще в воскресенье, 23 августа, форвард играл в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0).

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Бартломей Дронговский («Фиорентина»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Лукаш Фабиански («Вест Хэм Юнайтед»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Михал Карбовник («Легия»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Томаш Кендзера («Динамо» К), Павел Бохневич («Гурник» Забже), Мачей Рыбус («Локомотив»), Камил Глик («Монако»), Себастьян Валюкевич («Кальяри»), Артур Енджейчик («Легия»).

Полузащитники: Пшемыслав Франковский («Чикаго Файр»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Яцек Горальски («Кайрат»), Кароль Линетти («Сампдория»), Камил Гросицки («Вест Бромвич»), Камиль Юзвяк («Лех»), Себастьян Шиманьски («Динамо» М), Дамиан Кондзер («Динамо» З), Петр Зелиньски («Наполи»), Матеуш Клих («Лидс Юнайтед»).

Нападающие: Адам Букса («Нью-Инглэнд Революшн»), Кшиштоф Пёнтек («Герта»), Аркадиуш Милик («Наполи»).

Сборная Польши четвертого сентября проведет выездной матч против Голландии, а седьмого — также на выезде с Боснией и Герцоговиной. Четвертым соперником поляков являются итальянцы.