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Как все начиналось — и как теперь. Фото Мбаппе и Роналду спустя 7 лет

01:19
Криштиану Роналду и Кильян Мбаппе.
Криштиану Роналду и Кильян Мбаппе.
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Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе пообщался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после матча Лиги наций (0:0).

— Кумир, — написал француз в Twitter. Он опубликовал совместные фотографии.

Семь лет назад юному Мбаппе удалось сделать общее фото с Криштиану. Теперь же они встретились на поле, и нападающий «ПСЖ» смог сыграть против кумира детства.

Франция — Португалия

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