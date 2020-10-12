Как все начиналось — и как теперь. Фото Мбаппе и Роналду спустя 7 лет
Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе пообщался с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду после матча Лиги наций (0:0).
— Кумир, — написал француз в Twitter. Он опубликовал совместные фотографии.
Idol ... @Cristiano pic.twitter.com/uZGEXnhuUB— Kylian Mbapp? (@KMbappe) October 11, 2020
Семь лет назад юному Мбаппе удалось сделать общее фото с Криштиану. Теперь же они встретились на поле, и нападающий «ПСЖ» смог сыграть против кумира детства.
Also, they led him ??? pic.twitter.com/sm7fFPxVa7— ??? (@iMzMzi) October 11, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.