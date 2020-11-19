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Кафельников прокомментировал разгром сборной России: «Весь российский футбол — это позор»

13:35
19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Стартовый состав сборной России. Фото Reuters
19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Стартовый состав сборной России. Фото Reuters
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Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

19&nbsp;ноября. Белград. Сербия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 5:0. Антон Миранчук.За 0:5 стыдно. Но к Евро сборная будет другой — и по составу, и по подготовке. Рабинер о разгроме в Белграде

— Эйфория у всех поклонников российского футбола должна пройти — это давно всем известно, — заявил Кафельников «СЭ». — Сейчас мы опустились в реалии, в которых находимся. Наши футболисты не прогрессируют, идет стагнация. Я много раз называл причину — лимит на легионеров. Пока это будет действовать, ничего хорошего нас не ждет ни на клубном уровне, не на уровне сборных.

— После поражения много говорят о Гильерме, мол, зря натурализовали.

— Абсолютно лишняя натурализация и Ари, и Гильерме.

— А Фернандес?

— Единственный натурализованный игрок уровня нашей сборной. Единственный, за которого реально не стыдно. В сборной он один из пяти лучших игроков.

— Отсутствие Дзюбы сильно повлияло на игру, на настрой команды?

— Я не уверен, что с Дзюбой на футбольном поле результат был бы другим. Нет у нас игроков хорошего европейского стандарта. И Дзюба — не игрок мирового стандарта. Так что с Дзюбой ничего бы не поменялось, результата другого бы не было.

— Это поражение — позор?

— Весь российский футбол — позор по большому счету. Одно поражение не делает еще более позорным, чем он есть на самом деле. (Константин Колмаков)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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