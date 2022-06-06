Исландия сыграла вничью с Албанией, Андорра — с Молдовой

Сборная Исландии дома сыграла вничью с Албанией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1.

В составе хозяев забил Йон Торстейнссон. У гостей отличился Таулант Сефери.

В турнирной таблице группы 2 лиги B Исландия вышла на первое место с 2 очками. Албания — третья с 1 очком.

В следующем матче Исландия сыграет с Израилем 13 июня. Албания, из-за отстранения сборной России также сыграет с Албанией 10 июня.

В еще одном матче Андорра дома сыграла вничью с Молдовой — 0:0.

У гостей прямую красную карточку в концовке первого тайма получил Виктор Стина

В турнирной таблице группы 1 лиги D Андорра занимает третье место с 1 очком. Молдова — вторая с 4 очками.

В следующем туре Андорра сыграет с Лихтенштейном. Молдова — с Латвией. Матчи пройдут 10 июня.