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Сегодня, 23:36

Исландия сыграла вничью с Албанией, Андорра — с Молдовой

Читать «СЭ» в
Исландия сыграла вничью с Албанией.
Фото Reuters

Сборная Исландии дома сыграла вничью с Албанией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1.

В составе хозяев забил Йон Торстейнссон. У гостей отличился Таулант Сефери.

В турнирной таблице группы 2 лиги B Исландия вышла на первое место с 2 очками. Албания — третья с 1 очком.

В следующем матче Исландия сыграет с Израилем 13 июня. Албания, из-за отстранения сборной России также сыграет с Албанией 10 июня.

В еще одном матче Андорра дома сыграла вничью с Молдовой — 0:0.

У гостей прямую красную карточку в концовке первого тайма получил Виктор Стина

В турнирной таблице группы 1 лиги D Андорра занимает третье место с 1 очком. Молдова — вторая с 4 очками.

В следующем туре Андорра сыграет с Лихтенштейном. Молдова — с Латвией. Матчи пройдут 10 июня.

Лига наций B. Группа 2
06 июн, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
1:1
Албания
Голы
Шефери, 30 (0:1), Торстейнссон, 49 (1:1)
Исландия
Рунарссон Сампстед Гретарссон Магнуссон Йоханнессон Сигурдссон (Эллертссон, 75) Бьяднасон (Трандарсон, 74) Торстейнссон (Харальдссон, 62) Оулафссон Хельгасон (Андерсон, 62) Гудьонсен (Гудьонсен, 90+2)
Албания
Бериша Бальиу (Весели, 82) Хюсай Джимсити Кумбулла Исмайли Гьясула Абраши (Рамадани, 79) Чекичи (Асллани, 73) Шефери (Вриони, 74) Чикалеши (Балай, 74)
Предупреждения
Оулафссон 90’  -  Бальиу 52’
Судьи
Поусон (Англия)
Лига наций D. Группа 1
06 июн, 21:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:0
Молдавия
Андорра
Гомес Де Паблос Валес (Алаведра, 12) Сервос Лловера Рубио (Мартинес, 58) Гарсия Виейра (Ребес, 46) Виейра Алаэс (Бернат, 86) Фернандес (Росас, 58)
Молдавия
Райлян Рябчук Болохан (Дрос, 46) Армаш Посмак Ревенко Плэтикэ (Кожокару, 60) Стынэ Мандриченко (Плэтикэ, 46) Рацэ Николаэску
Предупреждения
Алаэс 65’, Гарсия 72’  -  Армаш 59’, Дрос 65’, Кожокару 79’, Рацэ 83’
Удаления
Стынэ 43’
Судьи
Чуди (Швейцария)

Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Андорры по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Молдавии по футболу
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