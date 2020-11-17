Хендерсон и Стерлинг покинули расположение сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг досрочно прекратили свое участие в ноябрьском сборе национальной команды Англии из повреждений, сообщает BBC.

Игроки точно не смогут принять участие в ближайшем домашнем матче сборной Англии против Исландии, который станет для нее последним в рамках участия в Лиге наций.

Футболистов в ближайшее время ждет возвращение в свои клубы, где они пройдут более глубокое медицинское исследование.