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Хендерсон и Стерлинг покинули расположение сборной Англии

08:53
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг досрочно прекратили свое участие в ноябрьском сборе национальной команды Англии из повреждений, сообщает BBC.

Игроки точно не смогут принять участие в ближайшем домашнем матче сборной Англии против Исландии, который станет для нее последним в рамках участия в Лиге наций.

Футболистов в ближайшее время ждет возвращение в свои клубы, где они пройдут более глубокое медицинское исследование.

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