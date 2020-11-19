Словения вышла в Лигу наций B
Сборные Греции и Словении сыграли вничью в 6-м туре Лиги наций (0:0). Благодаря этому результаты словенцы заняли первое место в группе и вышли в Лигу B. Греки стали вторыми.
В другом матче группы сборная Косова обыграла Молдавию (1:0). Косовары стали третьеими в таблице, а молдоване — последними и выбыли в Лигу наций D.
Лига наций C
Группа 3
Греция — Словения — 0:0
Греция: Влаходимос, Тзавеллас (Масурас, 79), Цимикас (Кирьякопулос, 90), Хатзидиакос, Мавриас, Фортунис, Зека (Тзолис, 67), Курбелис, Бакасетас, Якумакис (Павлидис, 46), Лимниос.
Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Вучкич (Шпорар, 76), Иличич (Скубиц, 90+2), Куртич, Бохар (Вербич, 67), Ловрич (Байрич, 90+2), Бийол (Ветрих, 77).
Предупреждения: Бохар, 6. Куртич, 21. Тзавеллас, 56. Иличич, 56. Ветрих, 81. Бакасетас, 85. Балковец, 88. Кирьякопулос, 90+5.
Удаление: Хатзидиакос, 90.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
Афины. Стадион «Георгиос Камарас».
Косово — Молдавия — 1:0 (1:0)
Гол: Кастрати, 31.
Косово: Уйкани, Ррахмани (Алити, 20), Хадергьонай, Пакарада, Войвода, Дрешевич, Бериша, Шала, Целина (Тачи, 89), Муричи, Жегрова (Крюэзиу, 84).
Молдавия: Намашко, Армаш, Жардан, Рябчук, Эфрос, Чеботару, Ионицэ (Каймаков, 59), Спэтару (Белоусов, 86), Цуркан, Плэтикэ (Рацэ, 38), Николаэску.
Предупреждения: Николаэску, 45+4. Рябчук, 75. Муричи, 78. Хадергьонай, 80.
Удаление: Дрешевич, 85.
Судья: Тараев (Эстония).
Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
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