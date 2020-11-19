Словения вышла в Лигу наций B

Сборные Греции и Словении сыграли вничью в 6-м туре Лиги наций (0:0). Благодаря этому результаты словенцы заняли первое место в группе и вышли в Лигу B. Греки стали вторыми.

В другом матче группы сборная Косова обыграла Молдавию (1:0). Косовары стали третьеими в таблице, а молдоване — последними и выбыли в Лигу наций D.

Лига наций C

Группа 3

Греция — Словения — 0:0

Греция: Влаходимос, Тзавеллас (Масурас, 79), Цимикас (Кирьякопулос, 90), Хатзидиакос, Мавриас, Фортунис, Зека (Тзолис, 67), Курбелис, Бакасетас, Якумакис (Павлидис, 46), Лимниос.

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Вучкич (Шпорар, 76), Иличич (Скубиц, 90+2), Куртич, Бохар (Вербич, 67), Ловрич (Байрич, 90+2), Бийол (Ветрих, 77).

Предупреждения: Бохар, 6. Куртич, 21. Тзавеллас, 56. Иличич, 56. Ветрих, 81. Бакасетас, 85. Балковец, 88. Кирьякопулос, 90+5.

Удаление: Хатзидиакос, 90.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Афины. Стадион «Георгиос Камарас».

Косово — Молдавия — 1:0 (1:0)

Гол: Кастрати, 31.

Косово: Уйкани, Ррахмани (Алити, 20), Хадергьонай, Пакарада, Войвода, Дрешевич, Бериша, Шала, Целина (Тачи, 89), Муричи, Жегрова (Крюэзиу, 84).

Молдавия: Намашко, Армаш, Жардан, Рябчук, Эфрос, Чеботару, Ионицэ (Каймаков, 59), Спэтару (Белоусов, 86), Цуркан, Плэтикэ (Рацэ, 38), Николаэску.

Предупреждения: Николаэску, 45+4. Рябчук, 75. Муричи, 78. Хадергьонай, 80.

Удаление: Дрешевич, 85.

Судья: Тараев (Эстония).

Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».