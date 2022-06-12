Греция обыграла Косово в матче Лиги наций

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Сборная Греции дома обыграла Косово в матче группового турнира Лиги наций — 2:0.

В составе хозяев забили Георгиос Якумакис на 71-й минуте матче и Петрос Манталос на 90+9-й минуте.

Таким образом греки занимают первое место в группе 2 лиги С Лиги наций с 12 очками, сборная Косово — вторая, имея 6 очков.

В следующем матче Греция сыграет против Кипра. Косово — против Северной Ирландии. Матчи пройдут 24 сентября.

В еще одном матче Мальта дома обыграла Сан-Марино — 1:0.

Гол забил Зак Мускат в начале первого тайма.

В турнирной таблице группы 2 лиги D Мальта занимает второе место с 6 очками. Сан-Марино — последнее, имея ноль очков.

В следующем матче Мальта сыграет с Эстонией 23 сентября. Сан-Марино встретится с Эстонией 26-го числа.