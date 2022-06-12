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12 июня, 23:43

Греция обыграла Косово в матче Лиги наций

Читать «СЭ» в
Греция обыграла Косово в матче Лига наций.
Фото Reuters

Сборная Греции дома обыграла Косово в матче группового турнира Лиги наций — 2:0.

В составе хозяев забили Георгиос Якумакис на 71-й минуте матче и Петрос Манталос на 90+9-й минуте.

Таким образом греки занимают первое место в группе 2 лиги С Лиги наций с 12 очками, сборная Косово — вторая, имея 6 очков.

В следующем матче Греция сыграет против Кипра. Косово — против Северной Ирландии. Матчи пройдут 24 сентября.

В еще одном матче Мальта дома обыграла Сан-Марино — 1:0.

Гол забил Зак Мускат в начале первого тайма.

В турнирной таблице группы 2 лиги D Мальта занимает второе место с 6 очками. Сан-Марино — последнее, имея ноль очков.

В следующем матче Мальта сыграет с Эстонией 23 сентября. Сан-Марино встретится с Эстонией 26-го числа.

Лига наций C. Группа 2
12 июн, 21:45. Panthessaliko (Волос)
Греция
2:0
Косово
Голы
Якумакис, 71 (1:0), Манталос, 90 (2:0)
Греция
Влаходимос Цимикас Хатзидиакос Мавропанос Болдок Бухалакис (Курбелис, 78) Сиопис Бакасетас (Яннулис, 85) Масурас (Александропулос, 85) Павлидис (Якумакис, 58) Хадзийованис (Манталос, 46)
Косово
Мурич Алити Крюэзиу Ррахмани Домджони Ррудхани (Лошай, 46) Бериша Бютюки (Зенели, 77) Муслия (Идризи, 58) Рашица (Сахити, 90) Муричи
Предупреждения
Якумакис 80’, Манталос 81’, Влаходимос 90’  -  Крюэзиу 35’
Лига наций D. Группа 2
12 июн, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
1:0
Сан-Марино
Голы
Мускат, 50 (1:0)
Мальта
Бонелло Мускат Пепе Апап (Борг, 78) Камензули Пайбер (Велла, 79) Гийомье Мбонг Теума Монтебелло (Сатариано, 87) Гамбин (Дегабриэле, 71)
Сан-Марино
Бенедеттини Фаббри Росси Палацци Грандони (Ринальди, 61) Томассини (Муларони, 61) Баттистини Лунадеи (Витаиоли, 85) д`Аддарио (Дзафферани, 80) Чеккароли (Хирш, 79) Нанни
Предупреждения
Лунадеи 67’, Баттистини 86’, Росси 90’

Лига наций УЕФА
Сборная Греции по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
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