Стали известны составы Голландии и Италии на матч Лиги наций. Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес выйдет на поле в стартовом составе голландцев.

Голландия: Силлессен — Хатебур, Фелтман, ван Дейк, Аке — де Рун, ван де Бек, Ф. де Йонг — Вайналдум, Депай, Промес.

Запасные — Крул, Бизот, Тете, Фер, Бергвейн, Бабел, Схурс, Стротман, Ихаттен, Вайдал, Л. де Йонг, Дамфрис.

Италия: Доннарумма — Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржинью, Локателли — Дзаниоло, Иммобиле, Инсинье.

Запасные — Сиригу, Краньо, ди Лоренцо, Кристанте, Л. Пеллегрини, Белотти, Манчини, Кьеза, Акерби, Флоренци, Кин, Капуто.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.