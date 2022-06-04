Росси о победе венгров над Англией: «Доволен результатом. Мы могли бы забить даже больше»

Главный тренер сборной Венгрии Марко России прокомментировал победу над Англией (1:0) в матче первого тура Лиги наций.

«В перерыве я сказал ребятам, что они могут победить. Я доволен результатом, футболисты показали свой максимум. В первом тайме Адам Салаи создал пару опасных контратак, вся команда двигалась в унисон. Вообще, мы могли бы забить больше, выиграть даже со счетом 2:0. Собослои сегодня бегал так, как никогда раньше. Он продолжает расти и уже понимает, что значит быть настоящим лидером», — приводит официальный сайт УЕФА слова Росси.

Сборная Венгрии обыграла Англию впервые с 1962 года.

Во втором туре Лиги наций венграм предстоит матч против Италии. Игра пройдет 7 июня, начало — в 21.45 (мск).