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Сегодня, 22:58

Росси о победе венгров над Англией: «Доволен результатом. Мы могли бы забить даже больше»

Главный тренер сборной Венгрии Росси прокомментировал победу над Англией
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Венгрии Марко России прокомментировал победу над Англией (1:0) в матче первого тура Лиги наций.

«В перерыве я сказал ребятам, что они могут победить. Я доволен результатом, футболисты показали свой максимум. В первом тайме Адам Салаи создал пару опасных контратак, вся команда двигалась в унисон. Вообще, мы могли бы забить больше, выиграть даже со счетом 2:0. Собослои сегодня бегал так, как никогда раньше. Он продолжает расти и уже понимает, что значит быть настоящим лидером», — приводит официальный сайт УЕФА слова Росси.

Сборная Венгрии обыграла Англию впервые с 1962 года.

Во втором туре Лиги наций венграм предстоит матч против Италии. Игра пройдет 7 июня, начало — в 21.45 (мск).

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/match/2034431--hungary-vs-england/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия 0
Германия 0
2-й тайм

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
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Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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