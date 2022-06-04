Саутгейт о поражении от Венгрии: «Мы сделали недостаточно для победы. Ничья была бы справедливым результатом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Венгрии (0:1) в матче первого тура Лиги наций.

Единственный гол в матче с пенальти забил Доминик Собослои.

«Нужно признать, что мы сделали недостаточно для победы. Ничья была бы более справедливым результатом. Мы создали не так много моментов, а на результате сказалось жесткое решение, которое уже не отменить. Сезон был долгим. Сказалась и сегодняшняя жара, которая забрала много сил у наших игроков, мы пытались освежить состав немного раньше, чем обычно. Сейчас мы ищем баланс между тем, чтобы находить новые связи и сохранением костяка команды.

Не хочу быть слишком жестоким по отношению к ребятам, нам нужно учиться на таких матчах. Конечно, они расстроены, потому что мы хотим выигрывать такие матчи. Если мы хотим быть сборной топ-уровня, то нужно побеждать», — приводит BBC слова Саутгейта.

Во втором туре Лиги наций сборная Англии встретится с Германией. Матч состоится 7 июня, начало — в 21.45 (мск).