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Сегодня, 21:58

Саутгейт о поражении от Венгрии: «Мы сделали недостаточно для победы. Ничья была бы справедливым результатом»

Главный тренер сборной Англии Саутгейт прокомментировал поражение от Венгрии
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Венгрии (0:1) в матче первого тура Лиги наций.

Единственный гол в матче с пенальти забил Доминик Собослои.

«Нужно признать, что мы сделали недостаточно для победы. Ничья была бы более справедливым результатом. Мы создали не так много моментов, а на результате сказалось жесткое решение, которое уже не отменить. Сезон был долгим. Сказалась и сегодняшняя жара, которая забрала много сил у наших игроков, мы пытались освежить состав немного раньше, чем обычно. Сейчас мы ищем баланс между тем, чтобы находить новые связи и сохранением костяка команды.
Не хочу быть слишком жестоким по отношению к ребятам, нам нужно учиться на таких матчах. Конечно, они расстроены, потому что мы хотим выигрывать такие матчи. Если мы хотим быть сборной топ-уровня, то нужно побеждать», — приводит BBC слова Саутгейта.

Во втором туре Лиги наций сборная Англии встретится с Германией. Матч состоится 7 июня, начало — в 21.45 (мск).

Лига наций A. Группа 3
04 июн, 19:00. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
1:0
Англия

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия 0
Германия 0
1-й тайм

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Футбол
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Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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