Главный тренер сборной Сербии уволен со своего поста. В последнем матче команда разгромила Россию

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович уволен со своего поста, сообщает Футбольный союз Сербии.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительным результатом команды в квалификации чемпионата Европы. Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграла шотландцам в серии пенальти.

В заключительном матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии в рамках Лиги наций разгромила команду России (5:0).