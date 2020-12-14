Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Главный тренер сборной Сербии уволен со своего поста. В последнем матче команда разгромила Россию

19:50
Теги:

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович уволен со своего поста, сообщает Футбольный союз Сербии.

Такое решение было принято в связи с неудовлетворительным результатом команды в квалификации чемпионата Европы. Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграла шотландцам в серии пенальти.

В заключительном матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии в рамках Лиги наций разгромила команду России (5:0).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир