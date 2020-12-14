Главный тренер сборной Сербии уволен со своего поста. В последнем матче команда разгромила Россию
19:50
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович уволен со своего поста, сообщает Футбольный союз Сербии.
Такое решение было принято в связи с неудовлетворительным результатом команды в квалификации чемпионата Европы. Команда заняла третье место в отборочной группе, а в стыковом матче за выход на турнир проиграла шотландцам в серии пенальти.
В заключительном матче под руководством Тумбаковича сборная Сербии в рамках Лиги наций разгромила команду России (5:0).
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