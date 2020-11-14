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Германия — Украина: стартовые составы сборных на матч Лиги наций

21:40
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Сборная Германии сыграет на своем поле с командой Украины в матче Лиги наций. Появились стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Кох, Рюдигер, Макс, Гюндоган, Горецка, Гнабри, Сане, Вернер.

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Зубков, Марлос, Яремчук.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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