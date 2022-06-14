Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций

Сборная Германии одержала победу над командой Италии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе и завершилась со счетом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Тимо Вернер. Также забитыми мячами отметились полузащитник Джошуа Киммих, хавбек Илкай Гюндоган с пенальти и форвард Томас Мюллер. У гостей голы на счету нападающего Вильфреда Ньонто и защитника Алессандро Бастони.

Таким образом, Германия набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице лиги А группы 3. Италия с пятью баллами располагается на третьей позиции.