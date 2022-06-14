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Сегодня, 23:42

Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Германия — Италия.
Фото Reuters

Сборная Германии одержала победу над командой Италии в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе и завершилась со счетом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Тимо Вернер. Также забитыми мячами отметились полузащитник Джошуа Киммих, хавбек Илкай Гюндоган с пенальти и форвард Томас Мюллер. У гостей голы на счету нападающего Вильфреда Ньонто и защитника Алессандро Бастони.

Таким образом, Германия набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице лиги А группы 3. Италия с пятью баллами располагается на третьей позиции.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Германия
5:2
Италия
Голы
Киммих, 10 (1:0), Гюндоган, 45+4 (2:0), Мюллер, 51 (3:0), Вернер, 68 (4:0), Вернер, 69 (5:0), Ньонто, 78 (5:1), Бастони, 90+4 (5:2)
Германия
Нойер Рюдигер Раум Зюле (Та, 87) Клостерманн Киммих Хофманн (Гнабри, 64) Сане Гюндоган (Штах, 88) Вернер (Мусиала, 75) Мюллер (Нмеча, 75)
Италия
Доннарумма Спинаццола (Димарко, 65) Манчини (Скамакка, 78) Калабрия Бастони Кристанте Барелла Фраттези (Скальвини, 46) Ньонто Политано Распадори (Капрари, 46)
Предупреждения
Рюдигер 61’, Сане 82’  - 
Судьи
Ковач (Румыния)

Джошуа Киммих
Илкай Гюндоган
Тимо Вернер
Томас Мюллер
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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