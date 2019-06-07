Гарет Саутгейт: "Этот матч был не таким, как полуфинал ЧМ-2018 с Хорватией"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Голландии в 1/2 финала Лиги наций (1:3) назвал невероятным этот вечер. По его словам, игра не была похожа на проигранный полуфинал чемпионата мира-2018 против Хорватии.

- Это был невероятный вечер, - цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. - Я думаю, что мы многому научились в матче против высококлассной команды. Она заставила нас решать такие проблемы, с которыми мы не сталкивались в прошлом.

Мы пропустили очень глупые голы. У нас были возможности забить, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отмененный гол, а затем пропускаешь в свои ворота... Второй гол в наши ворота просто убил команду.

Этот матч был не таким, как полуфинал ЧМ-2018 с Хорватией. У нас не так уж много матчей такого уровня.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр