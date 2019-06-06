ФА осудила поведение английских болельщиков в Порту

Футбольная ассоциация Англии (ФА) осудила поведение болельщиков, которые в Порту устроили стычку с португальскими фанатами и полицией. В результате беспорядков двое англичан были арестованы.

– ФА решительно осуждает инциденты, произошедшие в Порту, – говорится в заявлении ассоциации. – Любой, кто причастен к этим событиям, не может считаться истинным болельщиком сборной Англии. Таким не место в футболе. Эти люди компрометируют команду и тысячи добропорядочных болельщиков, которые образцово поддерживают Англию.

Напомним, что в полуфинале Лиги наций в Португалии сегодня, 6 июня, Англия сыграет с Голландией.