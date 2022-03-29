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Сегодня, 20:53

Эстония проиграла Кипру и не смогла сохранить место в дивизионе С Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
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Во вторник, 29 марта, сборная Кипра на своем поле принимала команду Эстонии в ответном стыковом матче Лиги наций.

Киприоты выиграли в основное время со счетом 2:0. Напомним, что первый матч сборных состоялся завершился вничью — 0:0.

Победитель этого противостояния сохранил место в дивизионе С Лиги наций на следующий сезон.

Лига наций C

Плей-офф

Кипр — Эстония — 2:0 (1:0)

Голы: Тзионис, 19 (1:0). П.Сотириу, 51 (2:0).

Кипр: Михаил, Иоанну, Панайоту, Гогич, Артиматас, Х.Кириаку, Шполярич, П.Сотириу (Христофи, 79), Папулис (Питтас, 90), Антониу (В.Кириаку, 83), Тзионис (Авраам, 80).

Эстония: Игонен, Клаван, Тамм, Метс, Лукка (Сорга, 54), Васильев, Крейда, Аньер (Пури, 46), Ойямаа, Саппинен (Кирсс, 88), Синявский (Зенев, 46).

Предупреждения: Тамм, 13. Шполярич, 43. Метс, 87.

Удаление: Шполярич, 47.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

29 марта. Ларнака. Стадион "АЕК Арена".

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Швеция

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15%

2.20

X2

13%

1.59
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Германия

ТБ 2.0

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17%

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ИТБ1 (1.0)

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Сборная Кипра по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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