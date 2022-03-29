Эстония проиграла Кипру и не смогла сохранить место в дивизионе С Лиги наций

Во вторник, 29 марта, сборная Кипра на своем поле принимала команду Эстонии в ответном стыковом матче Лиги наций.

Киприоты выиграли в основное время со счетом 2:0. Напомним, что первый матч сборных состоялся завершился вничью — 0:0.

Победитель этого противостояния сохранил место в дивизионе С Лиги наций на следующий сезон.

Лига наций C

Плей-офф

Кипр — Эстония — 2:0 (1:0)

Голы: Тзионис, 19 (1:0). П.Сотириу, 51 (2:0).

Кипр: Михаил, Иоанну, Панайоту, Гогич, Артиматас, Х.Кириаку, Шполярич, П.Сотириу (Христофи, 79), Папулис (Питтас, 90), Антониу (В.Кириаку, 83), Тзионис (Авраам, 80).

Эстония: Игонен, Клаван, Тамм, Метс, Лукка (Сорга, 54), Васильев, Крейда, Аньер (Пури, 46), Ойямаа, Саппинен (Кирсс, 88), Синявский (Зенев, 46).

Предупреждения: Тамм, 13. Шполярич, 43. Метс, 87.

Удаление: Шполярич, 47.

Судья: Артур Диаш (Португалия).

29 марта. Ларнака. Стадион "АЕК Арена".