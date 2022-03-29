Казахстан в серии пенальти победил Молдавию и сохранил место в дивизионе С Лиги наций

Во вторник, 29 марта, сборная Казахстана в Нур-Султане принимала команду Молдавии в ответном стыковом матче Лиги наций.

Молдавия выиграла в основное время со счетом 1:0. Напомним, что первый матч сборных состоялся 24 марта в Кишиневе и закончился победой Казахстана со счетом 2:1.

Таким образом, победитель двухматчевого противостояния определялся в дополнительное время. В овертайме команды не смогли отличиться, и игра перетекла в серию пенальти, где удача улыбнулась Казахстану — 5:4.

Победитель этого противостояния сохранил место в дивизионе С Лиги наций на следующий сезон.

Лига наций C

Плей-офф

Казахстан — Молдавия — 0:1 д.в. (0:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

Гол: Армаш, 13.

Казахстан: Шацкий, Суюмбаев (Досмагамбетов, 46), Малый, Быстров (Каиров, 66), Марочкин, Куат, Тагыберген (Бейсебеков, 103), Алип (Жуков, 103), Васильев (Жаксылыков, 67), Аймбетов (Абикен, 116), Зайнутдинов.

Молдавия: Райлян, Армаш, Болохан (Крэчун, 64), Посмак, Рябчук, Ревенко, Ионицэ, М.Плэтикэ (Мандриченко, 69), Рацэ, Николаэску, Каймаков.

Предупреждения: Рацэ, 27. Васильев, 44. Рябчук, 73. Армаш, 81. Мандриченко, 85. Алип, 87. Досмагамбетов, 117. Ионицэ, 120+2.

Судья: Кружляк (Словакия).

29 марта. Нур-Султан. Стадион "Астана Арена".