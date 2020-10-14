Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер считает, что в матче Лиги наций против Швейцарии (3:3) было не только плохое, но и хорошее. Голкипер уверен, что немцы могут занять первое место в группе.

— Если матч заканчивается со счетом 3:3, то его нельзя назвать хорошим для вратарей обеих команд, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Для нас все началось неважно, но в концовке мы взяли игру под свой контроль, заметно прибавили. Сегодня было и что-то хорошее. Мы обыграли Украину, а сегодня она одолела Испанию. То есть мы по-прежнему можем занять первое место в группе.