Дидье Дешам: «Сегодня мы не увидели Роналду»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его игроки не дали Криштиану Роналду проявить себя в матче Лиги наций против сборной Португалии (0:0).

«Мы всегда можем сыграть лучше, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Учитывая силу нашего соперника, мы приняли меры предосторожности, и сегодня мы не увидели Роналду. В этом матче атакующим игрокам было сложнее, и нам нужно было лучше играть в последней трети поля, чтобы одержать победу.

Нам нужно больше говорить о качестве игры обеих команд в защите. Полузащитники сыграли очень хорошо с точки зрения надежности и хорошо дополняли друг друга. Это позволило нам лучше контролировать игру во втором тайме».