Быстров, Шалимов и Мостовой зарубились из-за гола Турции. Кричали друг на друга и защитников сборной России

Бывшие футболисты сборной России и эксперты Игорь Шалимов, Александр Мостовой и Владимир Быстров эмоционально обсудили мяч в ворота национальной команды в домашнем матче Лиги наций с Турцией (1:1). Хозяева пропустили ответный гол на 62-й минуте: Кенан Караман завершил розыгрыш стандартного положения — отправил мяч в сетку после подачи и скидки вдоль ворот.

Обсуждение этого момента в студии «Все на матч» с Дмитрием Губерниевым сопровождалось криком, возмущенными репликами и даже привело к постановочной сцене. В ней Быстров изображал защитников, а Мостовой — нападающих.

Шалимов осуждал команду Станислава Черчесова за высокое расположение на входе в штрафную, хотя при этом она не строилась в линию и действовала персонально. Мостовой разобрал эпизод и получил поддержку от экс-главного тренера «Краснодара» и «Ахмата». Быстров со своей стороны говорил о том, что после верного расположения на линии штрафной хозяева из-за просчетов не смогли сдержать соперника. От специалистов досталось и Андрею Семенову, и Вячеславу Караваеву.

Кто виноват в пропущенном голе, и как надо держать линию офсайда ?



Шалимов, Быстров, Мостовой и Губерниев разыграли для тебя целый спектакль ?#ВсеНаМатч pic.twitter.com/vg8CZ8Wufl — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2020

Когда Быстров и Мостовой решили показать все лично на площадке в студии, Губерниев встал напротив двух экспертов около стола (ворот) со словами «Я Шунин».

«Ты кто?» — спросил Мостовой у Быстрова.

«Я защитник, Кудряшов!» — выбрал тот.

«Стой вот так. Я вот этот турок, сзади тебя», — Мостовой повернул «защитника» к воротам.

«Да мне все равно, я выполняю установку тренера! Вот линия, вот мы располагаемся в створе!» — ответил Быстров.

«Линии нет! Вообще нет близко!» — показал на стоп-кадр Шалимов.

«Если Семенов раньше времени не забежал бы сюда, вот этот дальний футболист (ты) был бы в офсайде! Согласись?» — переместился влево Быстров и показал на Мостового.

«Но Семенов же не может, у него глаз сзади нет!» — ответит тот.

«Во время подачи нужно располагаться на одной линии — и опускаться к воротам», — подчеркнул Быстров.

«Володь, получается, что Саня прав. Они играют по соперникам. Посмотри, они играют пять в пять. Караваев что делает? Линия — это минимум семь человек!» — обратил внимание Шалимов.

«Ну конечно, конечно. А теперь — пошли, пошли! Беги, беги!» — подчеркнул Мостовой и стал оббегать Быстрова слева.

«Не хочу бежать!» — парировал тот.

«Я уже отдаю! И там забивают!» — показал Мостовой передачу вдоль ворот.

«А чего Семенов-то начал смотреть? Беги до конца!» — показал Быстров на большой экран.

«Володь, они по игроку были. Пять на пять!» — подчеркнул Шалимов.

«И Кудряшов понадеялся на Шунина. Правильно?» — удивился Мостовой.

«Короче, плохо сыграли в этом эпизоде», — отрезал Быстров и сел на место.

«И вон еще три человека смотрят на футбол!» — Мостовой показал на футболистов хозяев в центре штрафной при голе.

«Мы не знаем, что говорил Черчесов. Видимо, было пять на пять. А линия — это семь-восемь человек. Минимум! А тут — по игрокам», — сказал Шалимов.

«Да половина осталась», — показал Быстров на тех, кто не побежал обороняться.

«Мост прав: играли по игрокам», — сказал Шалимов.

«До этого момента они так играли в линию», — ответил Быстров.

«Ты видишь, что нет никакой ли-ни-и? Володь, нет никакой линии!» — подчеркнул Шалимов.

«Развалилась! Так подробно ни один гол не разбирали!» — удивился Быстров под вопрос Шалимова о трех россиянах между штрафной и подающим стандарт соперником и словами обратившего на них внимание Мостового «Это статисты! Наблюдают за футболом».