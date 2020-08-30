Черчесов рассказал, сколько тестов сборная сдаст перед матчами Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матчей Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). Игра с венграми должна пройти на выезде, страна с 1 сентября снова закрывает границы из-за коронавируса.

— Любой тренер скажет, что когда все выигрываешь, любой регламент подходит, — сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола». — Я люблю этот турнир, каждый матч тут важен. Надо занимать первое место в группе, остальное уже объяснят.

Что касается ситуации в Венгрии, у нас нет информации, что игры не будет. Завтра сдаем тесты у себя, 2-3 числа будем сдавать тесты от УЕФА. Это новое для нас, но мы привыкаем.