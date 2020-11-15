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Бускетс получил травму в матче со Швейцарией

03:57
Серхио Бускетс. Фото Сборная Испании.
Серхио Бускетс. Фото Сборная Испании.
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс травмировался в матче Лиги наций со сборной Швейцарии (1:1), сообщает официальный Twitter испанской команды.

Футболист вышел на поле в стартовом составе. На 73-й минуте его заменил Серхио Каналес. Сообщается, что Бускетс получил сильный удар в левое колено, из-за чего испытывает дискомфорт. Врачи оценят его состояние завтра.

Испанцам предстоит провести еще один матч Лиги наций против сборной Германии. Матч состоится 17 июня в Севилье. Начало в 22.45 по московскому времени.

Швейцария — Испания

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