Бускетс получил травму в матче со Швейцарией
Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс травмировался в матче Лиги наций со сборной Швейцарии (1:1), сообщает официальный Twitter испанской команды.
? ?LTIMA HORA | @5sergiob recibi? un fuerte golpe en la rodilla izquierda y acab? el partido con molestias.— Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) November 14, 2020
?? Los servicios m?dicos de la @SeFutbol valorar?n ma?ana el estado f?sico del futbolista.#SomosEspa?a#SomosFederaci?n pic.twitter.com/HZGTdPxmSl
Футболист вышел на поле в стартовом составе. На 73-й минуте его заменил Серхио Каналес. Сообщается, что Бускетс получил сильный удар в левое колено, из-за чего испытывает дискомфорт. Врачи оценят его состояние завтра.
Испанцам предстоит провести еще один матч Лиги наций против сборной Германии. Матч состоится 17 июня в Севилье. Начало в 22.45 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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