Бергвайн покинул сборную Голландии из-за плохой физической формы

Форвард «Тоттенхэма» Стевен Бергвайн покинул расположение сборной Голландии, сообщается на официальном сайте национальной команды.

23-летний нападающий показал плохую физическую форму, поэтому главный тренер команды Франк Де Бур отправил игрока в Лондон. Голландцы проведут товарищеский матч с Испанией, а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной и Польшей.

В текущем сезоне Бергвайн провел 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.