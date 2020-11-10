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Бергвайн покинул сборную Голландии из-за плохой физической формы

09:48
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Форвард «Тоттенхэма» Стевен Бергвайн покинул расположение сборной Голландии, сообщается на официальном сайте национальной команды.

23-летний нападающий показал плохую физическую форму, поэтому главный тренер команды Франк Де Бур отправил игрока в Лондон. Голландцы проведут товарищеский матч с Испанией, а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной и Польшей.

В текущем сезоне Бергвайн провел 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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