Бельгия — Нидерланды: видеообзор матча Лиги наций

Сборная Нидерландов переиграла команду Бельгии (4:1) в матче группового турнира Лиги наций. Игра прошла на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

В конце первого тайма Стивен Бергвейн вывел голландцев вперед. После перерыва Мемфис Депай оформил дубль, а также гол забил Дензел Дамфрис.

Гол престижа в составе бельгийцев забил Миши Батшуайи на 93-й минуте. Также на 77-й минуте был отменен гол Тимоти Кастаня.

Следующим соперником Нидерландов будет Уэльс, а Бельгия встретится с Польшей. Игры пройдут 8 июня.