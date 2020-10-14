Австрия обыграла Румынию, Чехия уступила Шотландии

В матче четвертого тура в дивизионе В Лиги наций (первая группа) сборная Австрии на выезде обыграла команду Румынии (1:0) и возглавила турнирную таблицу с девятью очками.

С таким же количеством очков второй идет сборная Норвегии, обыгравшая команду Северной Ирландии (1:0).

Во второй группе Шотландия обыграла Чехию (1:0), а Словакия дома уступила Израилю (2:3). Шотландцы с десятью очками лидируют в группе.

В матче четвертой группы сборная Уэльса победила команду Болгарии (1:0). Валлийцы с десятью очками на первом месте.

Лига наций B

Группа 1

Норвегия — Северная Ирландия — 1:0 (0:0)

Гол: Даллас, 68 — в свои ворота.

Норвегия: Хансен, Страндберг, Эль-Абделлауи, Айер, Мелинг, Эль-Юнусси, Эдегор (Линнес, 78), Берге, Норманн (Мидтсье, 66), Кинг (Серлот, 65), Холанн (Хенриксен, 87).

Северная Ирландия: Карсон, Дж.Эванс (Маклафлин, 46), Смит (Макнэйр, 60), Флэнаган, Баллард, Магеннис, К.Эванс, Фергюсон, Сэвилл (Даллас, 60), Томпсон (Дэйвис, 85), Вашингтон (Уайт, 75).

Предупреждения: Кинг, 62. Эль-Юнусси, 75.

Судья: Тохвер (Эстония).

14 октября. Осло. Стадион «Уллевол»

Румыния — Австрия — 0:1 (0:0)

Гол: Шепф, 76.

Румыния: Тэтэрушану, Бэлаша, Тошка, Буркэ, Дяк (Янку, 83), Максим (Чикылдэу, 62), Станчу (Пушкаш, 83), Митрицэ (Хаджи, 76), Марин, Банку, Алибек (Кешеру, 63).

Австрия: Перван, Драгович, Хинтереггер (Пош, 53), Лайнер, Баумгартлингер (Ранфтль, 76), Алаба, Ильзанкер, Шепф (Гриллич, 76), Шлагер, Баумгартнер, Грегорич (Калайджич, 90).

Предупреждения: Хинтереггер, 8. Дяк, 34. Буркэ, 56. Баумгартнер, 60. Грегорич, 71. Алаба, 90+6.

Судья: Стефански (Польша).

14 октября. Плоешти. Стадион «Илие Оанэ».

Группа 2

Шотландия — Чехия — 1:0 (1:0)

Гол: Фрэйзер, 6.

Шотландия: Маршалл, Консидайн, О`Доннел, Тэйлор (Хэнлон, 79), Галлахер, Джэк, Макгрегор, Дж.Макгинн (Патерсон, 79), Мактоминэй, Фрэйзер (Маклин, 70), Дайкс (Макберни, 66).

Чехия: Вацлик, Кудела, Челустка (Говорка, 20), Цоуфал, Боржил, Дарида, Масопуст (Познар, 65), Соучек, Крал (Кадержабек, 77), Выдра (Рабушич, 78), Провод (Шевчик, 66).

Предупреждения: Боржил, 42. Дайкс, 51. Маршалл, 81.

Судья: Цвайер (Германия).

14 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Словакия — Израиль — 2:3 (2:0)

Голы: Хамшик, 16 (1:0). Мак, 38 (2:0). Захави, 68 (2:1). Захави, 76 (2:2). Захави, 89 (2:3).

Словакия: Грейф, Пекарик, Мазань, Вавро, Вальент, Хамшик, Мак (Гараслин, 56), Руснак, Хрошовски, Дуда (Грегуш, 71), Боженик (Шафранко, 71).

Израиль: Марсиано, Джани (Нахмиас, 90+3), Тиби, Даса, Кандиль (Вайссман, 69), Натхо (Лави, 58), Голаса, Захави, Йеини (Арад, 46), Даббур, Соломон.

Предупреждения: Дуда, 21. Джани, 63.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

14 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Группа 4

Болгария — Уэльс — 0:1 (0:0)

Гол: Джон.Уильямс, 85.

Болгария: Михайлов, Терзиев, Недялков, Сисинью, Димитров, Неделев, Малинов (Цветков, 46), Десподов (Карагарен, 84), Карабелев, Краев (Иса, 75), Йомов.

Уэльс: Хеннесси (Дэвис, 79), Дэйвис, Ампаду, Родон, Мефам, Н.Уильямс, Норрингтон-Дэвис, Джеймс (Матондо, 54), Смит (Левитт, 73), Уилсон (Джон.Уильямс, 72), Т.Робертс.

Предупреждения: Дэйвис, 28. Уилсон, 49. Джеймс, 50. Сисинью, 51. Карабелев, 52. Димитров, 59. Джон.Уильямс, 90+4.

Судья: Агаев (Азербайджан).

14 октября. София. Стадион «Васил Левски».