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Сегодня, 01:08

Сборная Австрии упустила ничью с Данией и потерпела первое поражение при Рангнике

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
6 июня. Австрия — Дания — 1:2.
Фото Reuters

Сборная Австрии в матче Лиги наций уступила Дании со счетом 1:2.

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. На 67-й минуте Ксавьер Шлагер сравнял счет, однако за 6 минут до конца основного времени Йенс Ларсен забил второй гол датчан.

Отметим, матч был задержан из-за сбоев в электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Австрии с 3 очками занимает второе место группы 1 лиги А, Дания с 6 очками — на первой строчке.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
1:2
Дания
Голы
Хейбьерг, 28 (0:1), Шлагер, 67 (1:1), Стрюгер Ларсен, 84 (1:2)
Австрия
Пенц Фридль (Вебер, 78) Пош (Дансо, 63) Алаба Зайвальд Триммель Любичич (Забитцер, 46) Баумгартнер (Арнаутович, 46) Лаймер Шлагер Калайджич (Грегорич, 46)
Дания
Шмейхель Андерсен Вестергор (Сков Ольсен, 52) Нельссон Мехле (Стрюгер Ларсен, 66) Кристенсен Йенсен (Дилэйни, 80) Эриксен Хейбьерг Брэйтуэйт (Корнелиус, 52) Поульсен (Дамсгор, 51)
Предупреждения
Поульсен 35’, Йенсен 65’
Судьи
Коллам (Шотландия)

Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Дании по футболу
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