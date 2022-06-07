Сборная Австрии упустила ничью с Данией и потерпела первое поражение при Рангнике

Сборная Австрии в матче Лиги наций уступила Дании со счетом 1:2.

Датчане открыли счет на 28-й минуте усилиями Пьера Хейбьерга. На 67-й минуте Ксавьер Шлагер сравнял счет, однако за 6 минут до конца основного времени Йенс Ларсен забил второй гол датчан.

Отметим, матч был задержан из-за сбоев в электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене.

Это первое поражение Австрии под руководством Ральфа Рангника. В предыдущей встрече австрийцы обыграли Хорватию со счетом 3:0.

Сборная Австрии с 3 очками занимает второе место группы 1 лиги А, Дания с 6 очками — на первой строчке.