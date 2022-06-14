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Сегодня, 20:51

Сборная Шотландии разгромила Армению в матче Лиги наций

Карен Саркисян
Корреспондент
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Сборная Шотландии одержала победу над командой Армении в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 4:1.

В составе дубль оформил полузащитник Стюарт Армстронг. Еще по одному мячу забили хавбек Джо Макгинн и нападающий Че Адамс. У хозяев единственный гол на счету полузащитника Вагана Бичахчяна.

Отметим, что на 44-й минуте игры красную карточку получил защитник армянской команды Арман Оганесян.

Таким образом, Шотландия набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 1 лиги B. Армения с тремя баллами расположилась на четвертой позиции.

В другом матче четвертого тура Лиги наций сборная Молдовы дома победила команды Андорры — 2:1.

Лига наций B. Группа 1
14 июн, 19:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
1:4
Шотландия
Голы
Бичахчян, 6 (1:0), Армстронг, 14 (1:1), Армстронг, 45+1 (1:2), Макгинн, 50 (1:3), Адамс, 54 (1:4)
Армения
Юрченко Оганесян Ароян Мкоян Амбарцумян Григорян (Мкртчан, 46) Байрамян (Оганесян, 59) Сперцян (Ангуло, 58) Барсегян (Серобян, 84) Дашян Бичахчян (Удо, 59)
Шотландия
Гордон Паттерсон (Ралстон, 64) Хэнли (Кэмпбелл, 85) Хендри Тэйлор Мактоминай Макгинн (Тернбулл, 64) Макгрегор Гилмор (Фергюсон, 63) Армстронг Адамс (Браун, 74)
Предупреждения
Ароян 32’, Оганесян 44’, Сперцян 47’, Амбарцумян 48’  -  Адамс 20’, Мактоминай 90+1’
Удаления
Оганесян 44’ (вторая ж.к), Оганесян 90+1’
Судьи
Дабанович (Черногория)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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