Сборная Шотландии разгромила Армению в матче Лиги наций

Сборная Шотландии одержала победу над командой Армении в матче четвертого тура Лиги наций.

Встреча проходила на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 4:1.

В составе дубль оформил полузащитник Стюарт Армстронг. Еще по одному мячу забили хавбек Джо Макгинн и нападающий Че Адамс. У хозяев единственный гол на счету полузащитника Вагана Бичахчяна.

Отметим, что на 44-й минуте игры красную карточку получил защитник армянской команды Арман Оганесян.

Таким образом, Шотландия набрала шесть очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 1 лиги B. Армения с тремя баллами расположилась на четвертой позиции.

В другом матче четвертого тура Лиги наций сборная Молдовы дома победила команды Андорры — 2:1.