Германия — Италия: Мюллер, Гюндоган и Ньонто выйдут с первых минут

Сборные Германии и Италии объявили стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги наций. Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе (Германия).

Германия: Нойер (капитан), Зюле, Рюдигер, Клостерманн, Раум, Гюндоган, Киммих, Хофманн, Сане, Мюллер, Вернер.

Италия: Доннарумма (капитан), Бастони, Манчини, Спинаццола, Калабриа, Кристанте, Барелла, Фраттези, Политано, Ньонто, Распадори.

Матч начнется сегодня, 14 июня в 21.45 мск.