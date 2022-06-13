Андре Силва подвел итоги матча Португалии со Швейцарией

Нападающий сборной Португалии Андре Силва рассказал, что думает по поводу поражения от Швейцарии (0:1) в Лиге наций УЕФА.

«Мы допустили ошибку в начале игры, она нам дорого стоила. Команда сделала все, что от нее зависело, создала несколько отличных моментов, прижала Швейцарию, но так и не смогли забить. Впереди нас ждет еще несколько матчей, все в наших руках. Мы готовы ко всему, такие неудачи заставляют нас учиться и расти. Нужно извлекать пользу даже из поражений, ребята должны двигаться вперед», — цитирует Силву официальный сайт УЕФА.

Вчера, 12 июня, Швейцарии обыграла Португалию со счетом 1:0 в матче Лиги наций.

После этого матча Португалия с 7 очками опустилась на второе место группы 2 лиги А, Швейцария с 3 очками — на последней строчке.