Форсберг: «В ворота сборной Швеции слишком легко забить, мы должны это исправить»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг подвел итоги матча Лиги наций против Норвегии (2:3).

«Нам слишком легко забить, и мы должны это исправить. Голы были забиты в неудачные моменты, это поставило перед нами непростую задачу. Это мелкие детали. Сейчас нам нужно исправить слишком много мелочей», — приводит слова Форсберга Sweden Radio.

Норвегия набрала 10 очков и упрочила свое лидерство в 4-й группе лиги B. Швеция идет на третьем месте (3 очка).