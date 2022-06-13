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Сегодня, 07:29

Форсберг: «В ворота сборной Швеции слишком легко забить, мы должны это исправить»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг подвел итоги матча Лиги наций против Норвегии (2:3).

«Нам слишком легко забить, и мы должны это исправить. Голы были забиты в неудачные моменты, это поставило перед нами непростую задачу. Это мелкие детали. Сейчас нам нужно исправить слишком много мелочей», — приводит слова Форсберга Sweden Radio.

Норвегия набрала 10 очков и упрочила свое лидерство в 4-й группе лиги B. Швеция идет на третьем месте (3 очка).

Эмиль Форсберг
Лига наций УЕФА
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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