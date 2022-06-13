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Данило — о поражении в матче со Швейцарией: «Это был не день сборной Португалии»

Данило считает, что сборная Португалии была плохо организована
Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной Португалии Данило подвел итоги матча Лиги наций против Швейцарии (0:1).

«Мы плохо провели первый тайм. Мы пропустили так, как не должно было быть. Мы попытались отреагировать, но, к сожалению, это был не наш день. Мы были немного плохо организованы при передачах и в результате пропустили. У нас еще есть две игры, и если мы выиграем обе, мы квалифицируемся дальше», — приводит слова Данило официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи. Форвард португальцев Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

После этого матча Португалия с 7 очками опустилась на второе место группы 2 лиги А, Швейцария с 3 очками — на последней строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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