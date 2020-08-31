Александр Соболев: «Пока я в сборной, о лидерстве «Спартака» не думаю»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился ощущениями от вызова в национальную команду. Форвард был вызван на игры Лиги наций с Сербией и Венгрией.

— Ощущения только положительные, ребят увидел, со всеми пообщались, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной.

— Успели поговорить с другими нападающими? Все-таки ваши конкуренты.

— Пообщались и с Федором, и с Артемом. Конкуренция в команде — это хорошо. Поэтому будем работать и стараться выигрывать конкуренцию.

— Помогает ли лидерство «Спартака» в таблице?

— Я скажу так: когда ты приезжаешь в сборную, клуб уже уходит на второй план. Потому что ты приехал национальную команду и мысли только об этом. На каком месте «Спартак», пока я в сборной, я не думаю.

— Недавно вы играли за «Крылья», сейчас в «Спартаке» и сборной. Какие ощущения?

— Ощущение, что я, наверное, хорошо выполняю свою работу, раз играю в «Спартаке» и сборной. Но, опять же, это все может очень быстро закончиться. Если будешь плохо тренироваться, плохо работаь, то опять можешь пойти вниз по карьерной лестнице. Поэтому нужно всегда выкладываться, на каждой тренировке буду выкладываться, потому что хочется еще больше больше прогрессировать.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.